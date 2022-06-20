«الصحة»: 48 ساعة حداً أقصى لاستخراج التراخيص المهنية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأنها نفذت خطة استثنائية، لدعم وتعزيز السياحة العلاجية في الدولة، لزيادة الإقبال على الخدمات الصحية، والحد من السفر للعلاج في الخارج، مشيرة إلى أنها حققت رقماً في إصدار التراخيص المهنية، لتنجز خلال 48 ساعة كحد أقصى.

وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن القرارات التي أصدرتها الدولة وأجهزتها الرسمية محلياً واتحادياً، أو التي أصدرتها الوزارة، كان لها أثر كبير في توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الصحي على وجه الخصوص، انعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار بالقطاع الصحي.

وتابعت أن من أبرز الإجراءات التي نفذتها، تسهيل وتسريع إجراءات استخراج التراخيص التجارية، وتراخيص مزاولة المهن، حيث لا يتعدى إصدارها 48 ساعة من تاريخ استكمال الوثائق اللازمة.

وأكدت أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً استراتيجياً في دعم القطاع الصحي في الدولة، وتوفير خدمات طبية عالية الجودة، حيث توجد سلسلة من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، التي توفر خدمات صحية تخصصية، باستخدام أحدث المعدات والأجهزة الطبية.

وذكرت أن نسبة حصول المستشفيات في الدولة على الاعتماد الدولي تبلغ 91.27%.

وقالت إن توحيد معايير التراخيص على مستوى الدولة أسهم في استقطاب الكوادر الطبية ذات الكفاءة والخبرة، وتقديم خدمات وفق أعلى المستويات العالمية، ما أدى إلى زيادة الإقبال على الخدمات الصحية داخل الدولة، والحد من السفر للعلاج بالخارج.

كما أدت القرارات الخاصة بإلزامية التأمين الصحي لشرائح المجتمع كافة إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية، خصوصاً في ظل ارتفاع مستوى دخل الفرد بالدولة.

وأضافت الوزارة أنها حدثت القوانين التي تكفل تسهيل إجراءاتها، والحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمات الصحية. كما أصدرت قوانين جديدة تنظم مزيداً من الممارسات والخدمات الصحية المستحدثة، ما خلق آفاقاً جديدة للاستثمار الصحي.

مركز إقليمي

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للعلاج الطبي والتجميلي، بفضل الرعاية الصحية عالية الجودة، وفترات الانتظار القصيرة، والأسعار التنافسية.

وتتميز الدولة بشبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية، الموزعة في جميع أنحائها، فضلاً عن استضافتها مراكز متخصصة في طب الأسنان، والعمليات الجراحية التجميلية، والفحوص العامة، والأورام، والسكري.

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