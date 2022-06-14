إطلاق أول وقف ذري وخيري لحق الانتفاع في الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، وقفاً مبتكراً جديداً، يعد أول وقف ذري خيري لحق الانتفاع بدولة الإمارات، وقد تكللت جهود المؤسسة ومحاكم دبي ودائرة الأراضي والأملاك بالنجاح في توثيق هذا الوقف الأول من نوعه على مستوى الدولة.

ويعطي قانون الانتفاع في إمارة دبي الحق في امتلاك، أو استخدام، أو إدارة ممتلكات الغير، بهدف التمتّع بالمزايا الناتجة منها، خلال مدّة معيّنة، وينقضي بانقضائها، وبفضل التعاون بين أوقاف دبي ودائرة الأراضي، وبموافقة محاكم دبي، تمت المصادقة على إمكانية قيام المستفيد من حق الانتفاع بإيقاف منفعته لمصلحة المؤسسة طوال مدة صلاحية هذا الحق.

وتمت الموافقة على طلب أحد المتبرعين، الذي أوقف حق انتفاعه على عقارين بمردف في دبي وقفاً مؤقتاً مدة 91 عاماً لأحدهما، ومدة 83 عاماً للعقار الآخر، وقد أوقفها مناصفة على ذريته، وعلى عموم البر والخير.

وقال أمين عام المؤسسة علي محمد المطوع، إن هنـــــاك فئة كبيرة من الأفراد في إمارة دبي، وفي الدولة، يمتلكون حقوق انتفاع أراضيهم ولم يخطر على بالهم إمكانية وقف هذا الحق خيرياً أو ذرياً.

وتابع المطوع: جاءت فكرة وقف حق الانتفاع عند قيام أحد المتبرعين بتقديم طلب للمؤسسة بالتبرع بحق انتفاعه بعقارين للمؤسسة، ليشكل ذلك نواةً وبادرة حسنة تفتح الباب لمن يريد أن يوقف حق انتفاعه على أراضيه خيرياً وذرياً على مختلف مصارف الخير.

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