خيرية الشارقة: "درهم حمد" يسهم في تنفيذ مشاريع بـ 18.3 مليون

المصدر: الشارقة - وام

ذكرت جمعية الشارقة الخيرية أن مبادرة "درهم الحمد" المعنية باستقطاع درهم من حسابات مشتركي الخدمة يوميا ساهمت في تنفيذ مشاريع وأعمال خيرية وإنسانية داخل وخارج الدولة بتكلفة مالية قيمتها 18.3 مليون درهم تبرع بها أكثر من 30 ألف مشترك منذ عام 2017 حتى نهاية مايو من العام الجاري.

ودعا عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لخيرية الشارقة المحسنين إلى الانضمام والاشتراك في خدمة "درهم الحمد" التي فتحت الباب أمام وضع الصدقات البسيطة بقيمة درهم واحد يتم استقطاعه من حساب رصيد المكالمات بشكل يومي ..منوها إلى أن قيمة التبرع تصل كاملة إلى الجمعية ليتم توصليها إلى مستحقيها عبر جملة المساعدات العينية التي تقدم لمستحقيها في صورة مساعدات دراسية وتفريج الكربة وبناء المساجد ومشاريع إطعام الطعام.

ووفقا لتقرير الجمعية فإن صدقات متبرعي خدمة "درهم الحمد" ساهمت في توفير المواد الغذائية لأكثر من 500 أسرة متعففة كما تمكنت من تفريج كربة الكثيرين من ذوي الدخل المحدود وإنشاء ثلاث محطات لتحلية المياه في مصر وتوفير العلاج للكثيرين من الحالات المرضية داخل الدولة كما أنجزت إدارة المشاريع والكفالات حزمة من المشاريع الخدمية الهامة التي تمثل عمرانا بالمناطق النائية في البلدان التي تشملها مشاريع وأعمال الجمعية.

وأشار التقرير إلى أن ثمار مشاريع "درهم الحمد" انتشرت في ملاوي وموريتانيا والنيجر وجنوب إفريقيا والهند وليبريا وإثيوبيا وبنغلاديش وجمهورية تشاد إلى جانب زمبابوي والبوسنة ومصر والسودان وكينيا وبعض الحالات من ذوي الدخل المحدود من المقيمين داخل الدولة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع الهامة داخل الدولة بالتعاون مع المؤسسات المختصة منها إنشاء مسجد "قطاة" بتكلفة 1.8 مليون درهم كما ساهمت الجمعية في مبادرة "التعلم عن بُعد" من خلال توفير أجهزة الحاسوب للطلبة المعسرين خلال فترة جائحة كورونا إلى جانب تقديم مساهمة في شراء بعض الأجهزة الطبية اللازمة للمنتسبين إلى نادي الثقة للمعاقين ودعم مشروع تيسير الحج والعمرة وتمكين الكثيرين من ذوي الدخل المحدود من أداء شعائر الحج والعمرة.

واستمرارا لمسيرة العطاء وديمومته وتأكيدا على حيوية خدمة "درهم الحمد" فقد ساهمت تبرعات الخدمة في دعم مشاريع برنامج الريح المرسلة بقيمة 640 ألف درهم خلال شهر رمضان عن عام 2021 إلى جانب 590 ألف مماثلة خلال شهر رمضان 2022.

كما دعمت تبرعات الخدمة مشاريع تفريج كربة ومتعسري الإيجارات السكنية ودعم حملة الجمعية في جمهورية كينيا إلى جانب تخصيص نحو 1.4 مليون درهم لتنفيذ عدد من برامج المساعدات الداخلية.

وأعرب ابن خادم عن أمله في رفع أعداد المشتركين بالخدمة التي تتيح التبرع البسيط بوسيلة ميسرة وبسيطة عبر الكود 1110 لمشتركي شركة اتصالات والكود 1011 لمشتركي الخدمة من عملاء شركة "دو".

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