«الأرصاد»: «الحرارة» تعاود الارتفاع تدريجياً بداية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، وامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضح أن طقس اليوم يشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ، تكون مثيرة للغبار والأتربة ما تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، لافتاً إلى أن البحر يكون مضطرب الموج وشديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، مغبر بوجه عام نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً تكون مثيرة ومحملة بالغبار تتحول شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، على البحر الذي يبقى مضطرب الموج في البداية، يصبح متوسط إلى خفيف الموج ظهراً في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.



وأشار إلى أن طقس الاثنين، سيصبح صحو ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي على بعض المناطق، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع استمرار فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. ونوّه المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل، سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً صباحاً وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأفاد المركز بأن طقس الأربعاء المقبل سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً شرقاً وتظهر بعض السحب قد تكون ركامية بعد الظهر، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.





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