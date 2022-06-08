الانتهاء من تقييم منازل المواطنين المتقدمين لـ «حي التسامح 2»

المصدر: مصباح أمين ■ أم القيوين

انتهت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، من إجراء الجولات الميدانية لمنازل المواطنين المتقدمين للحصول على مسكن في مشروع مساكن حي «التسامح 2»، لتقييم حالتهم الاجتماعية، والتأكد من استيفائهم الشروط والمعايير اللازمة.

ومن المتوقع أن تتسلم المؤسسة المشروع السكني من المقاول في سبتمبر المقبل بشكل كامل، على أن يتم بعدها تسليم مفاتيح المساكن للمواطنين المستفيدين من المشروع.

وقال مدير عام المؤسسة، راشد حمد الحمر، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة تلقت 550 طلباً من مواطني إمارة أم القيوين منذ بدء التسجيل في مساكن حي «التسامح 2»، المكون من 78 فيلا سكنية، وذلك بعد تمديد استقبال طلبات المساكن بالمشروع شهرين إضافيين.

وأوضح أنه بعد إغلاق باب استقبال الطلبات، قامت اللجنة المختصة بالتدقيق ومراجعة المستندات اللازمة، حيث تبين وجود أوراق غير مكتملة لدى بعض المواطنين، لافتاً إلى التواصل معهم، ومنحهم مهلة 10 أيام لاستكمال المستندات اللازمة قبل اعتماد الأسماء النهائية.

ولفت إلى أنه بعد انقضاء المهملة المحددة وتسلّم الطلبات والأوراق غير المكتملة، أجرت اللجنة زيارات ميدانية لمنازل المواطنين المتقدمين للحصول على مسكن في حي «التسامح 2»، للتأكد من استيفائهم المتطلبات اللازمة وهي: أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة، وأن تكون لديه خلاصة قيد صادرة من إمارة أم القيوين، وأن يكون جواز السفر صادراً من أم القيوين، وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص، وأن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود، ولم يسبق له الحصول على مسكن من أي جهة أخرى، اتحادية أو محلية، أو في أي إمارة أخرى، وأن يلتزم المتقدم بعد الحصول على المسكن بدفع 3000 درهم سنوياً قيمة خدمات صيانة أجهزة التكييف بالمسكن.

ويحق للمواطنة المتزوجة من أجنبي التقدم بطلب الحصول على مسكن، إذا توافرت فيها الشروط.

ويصل عدد الغرف في مشروع حي «التسامح 2» إلى خمس غرف، لا يمكن منح أسرة يقل عدد أفرادها عن أربعة أشخاص منزلاً في المشروع، في حين توجد هناك أسر يتجاوز عدد أفرادها الخمسة أشخاص.

وأضاف: «من الحالات التي رصدتها اللجنة وجود أسرة لمواطن لديه زوجتان في منزلين منفصلين، أحدهما غير صالح للسكن، حيث تمت الموافقة على طلبه، نظراً لمطابقة الشروط والمواصفات على حالته الاجتماعية والأسرية والمالية، إضافة إلى أن عدد أفراد أسرته يزيد على العدد المطلوب في المشروع».

وأكد إنجاز 90% من مشروع حي «التسامح 2»، الذي تتجاوز تكلفته 50 مليون درهم، ومكون من 78 فيلا سكنية، ويعد ثاني مشروع سكني تنفذه المؤسسة في أم القيوين، ويقع على مساحة أرض كلية تبلغ 52 ألفاً و593 متراً مربعاً بمنطقة السلمة بجانب حي «التسامح 1»، إضافة إلى 40 مسكناً تنفذ في مشروع آخر في الإمارة، ليصبح عدد المساكن التي تنفذها المؤسسة 118 مسكناً، مشيراً إلى أن تصاميم الحي تتميز بالفناء الداخلي شبه المغلق، الذي كان يستخدم في المساكن التراثية، لكن بطابع حديث، ما يضفي على المسكن لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطور العمراني، مع تطبيق معايير نظام المباني الخضراء، ومراعاة طبيعة الأسرة المواطنة.

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