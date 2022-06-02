التحول من الإقامة العادية لـ «الذهبية» يوجب تجديد «الهوية»

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أكدت هيئة الإمارات للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن صلاحية بطاقة الهوية مرتبطة بعدد سنوات الإقامة الممنوحة، ولا يمكن تأجيل تجديد بطاقة الهوية القديمة حتى انتهاء فترة سريانها، إذ يتوجب عند إصدار الإقامة الذهبية لمن لديه بطاقة هوية سارية، أن يجدد بطاقة الهوية.

جاء ذلك ضمن رد الهيئة على استفسارات وردت من قراء إلى صحيفة «الإمارات اليوم» بشأن الإجراءات المتبعة عند إصدار الإقامة الذهبية، وما إذا كان في إمكانهم تأجيل تجديد بطاقة الهوية الحالية، الصادرة مع الإقامة العادية، حتى انتهاء فترة صلاحيتها.

ورداً على سؤال بشأن هل يمكن للحاصل على الإقامة الذهبية ترك إقامة أبنائه على الإقامة العادية وعدم تحويلها إلى ذهبية، أكدت الهيئة أن الأمر اختياري وليس إلزامياً.

وشرحت أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يعتبر إلزامياً لسكان دولة الإمارات، بما في ذلك المواطنون الإماراتيون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدون المقيمون في الدولة.

ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة، وتجديدها خلال 30 يوماً من انتهاء صلاحيتها. وترسل الهيئة إشعاراً عبر رسالة نصية، قبل انتهاء صلاحية البطاقة.

وتبلغ مدة صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين خمس أو 10 سنوات، بحسب اختيار المواطن. وتبلغ صلاحيتها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي خمس سنوات، فيما تنتهي صلاحية البطاقة للمقيمين بانتهاء الإقامة.

جدير بالذكر أن الهيئة أوقفت أخيراً العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة (اعتبارا من 11 أبريل الماضي) في إطار تطوير الخدمات المقدمة لتعزيز سعادة المتعاملين والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإلغاء جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء دعماً لتطوير الخدمات المقدمة ولتطبيق أفضل الممارسات وتحقيقاً للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، عوضاً عن الطلبات الفردية السابقة، انطلاقاً من عمليات التحسين والتطوير المتعلقة برحلة المتعاملين.

ويتيح تطبيق الهيئة الذكي الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعماً لمرونة الاستخدام عند الطلب، مؤكدة أن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادر للأجنبي المقيم في الدولة، يتضمن تفاصيل قسيمة الإقامة، (البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار وغيرها من البيانات المقروءة على ظاهر البطاقة والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكترونية) ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية.

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