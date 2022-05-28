«طقس الأسبوع»: صحو مغبر نهاراً ورطب ليلاً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن طقس اليوم يكون صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً، ورطب ليلاً حتى صباح عداً على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة نهاراً، والبحر مضطرب الى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



وتوقع المركز أن يظل الطقس غداً، صحواً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي وخفيف الموج الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الاثنين سيكون صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.



وذكر أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه إلى أن طقس الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، ورطب ليلاً حتى صباح الأربعاء ، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأوضح المركز أن طقس الأربعاء المقبل سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً، مع ظهور السحب على بعض المناطق الشرقية ظهراً قد تكون ركامية على الجبال، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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