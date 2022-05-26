"استشاري الشارقة" يدعو لتكثيف الرقابة على العمالة الهاربة والباعة المتجولين ومراكز التدليك

المصدر: مينا غالي- الشارقة

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، جلسته السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس علي ميحد السويدي، لمناقشة توصياته بشأن سياسة القيادة العامة لشرطة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس.

وتضمنت توصيات المجلس التي استعرضها مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات محمد علي النقبي، وعددها خمسة عشرة توصية: تطوير الأنظمة الذكية في مركبات دوريات الشرطة لتحديد مواقع وأماكن الاتصال في الحالات الطارئة عند تلقي البلاغات مما يسهم في تحقيق نسب عالية من زمن الاستجابة.

وأكدت التوصيات على أهمية العمل مع جهات الاختصاص لتكثيف حملات التوعية والرقابة على العمالة الهاربة والمتسولين والباعة المتجولين ومراكز التدليك والتي تنشر إعلانات خادشة للحياء واتخاذ العقوبات الرادعة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

واقترحت التوصيات المقدمة من قبل أعضاء وعضوات المجلس إلى دراسة استحداث الإسعاف المحلي في الامارة وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال توظيف الخبرات الميدانية والتكنولوجيا الحديثة.

وتضمنت التوصيات كذلك، الإسراع في إنشاء مبنى مركز التأهيل لعلاج مدمني المخدرات لما له من أهمية بالغة في دعم الجهود الوطنية والبرامج العلاجية والتأهيلية المتكاملة.

وتطرقت التوصيات استنادًا إلى ما طرح من محاور في الجلسة السابقة إلى التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لدراسة تزويد طرق الإمارة باللوحات الذكية لتوفير المعلومات المرورية الفورية عن حالة شبكة الطرق مثل مواقع الازدحام أو الحوادث.

ودعا المجلس الاستشاري لاستحداث دليل إرشادي لنشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل بهدف تنظيمه وإطلاق حملات مشتركة، لتوعية سائقي دراجات توصيل الطلبات حول مخاطر السرعة والسلوكيات الخاطئة في القيادة.

ودعت التوصيات إلى النظر في تعديل لائحة تنظيم الإجازات (لمرافق مريض خارج الدولة من الدرجة الأولى) والملزمة للمرافق في رحلة العلاج بالعودة الى مقر العمل كل أربعة أشهر لاستئناف تلك الاجازة، واستعاضة ذلك الإجراء بوسائل الاتصال عن بعد.

وطالب الأعضاء من خلال مشروع التوصيات بمواصلة استكمال شبكة الكاميرات في كافة المدن والمناطق والتي بلغت نسبتها 40% والعمل على تفعيل غرف العمليات في كافة المناطق؛ لممارسة الأدوار الوقائية.

كما تضمنت التوصيات: العمل على تأمين المواقع الحيوية في مدن ومناطق إمارة الشارقة، والشراكة مع مركز اكسبو الشارقة لتنظيم معرض ومؤتمر سنوي يسلط فيه الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في المجال الشرطي والتوجهات العالمية الحديثة بما يخدم الارتقاء بالمجتمعات وحفظ أمنها.

وفي ختام المناقشات، أقرّ الأعضاء توصياتهم بشأن مناقشة سياسة القيادة العامة لشرطة الشارقة. فيما أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، أن الجلسة القادمة ستُعقد يوم الخميس في التاسع من شهر يونيو وسيُقدم فيها سؤال برلماني مقدم من العضو سهيل الكعبي إلى بلدية الشارقة بشأن إنشاء مبنى لمعهد الشارقة للسياق

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