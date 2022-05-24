"الوطني الاتحادي" يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش ، في مقر المجلس رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان ، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات تستغرق عدة أيام.

وجرى خلال اللقاء أمس بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، سيما البرلمانية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والتأكيد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة ومواصلة الحوار والتنسيق والتشاور لمواكبة التطور الذي تشهده هذه العلاقات، واستثمار الدبلوماسية البرلمانية في ظل التطورات والأزمات التي يشهدها العالم.

حضر اللقاء أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس، سعادة سارة فلكناز رئيسة المجموعة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وسعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وسعادة مروان عبيد المهيري، وسعادة ميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما حضر اللقاء سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا محمد السهلاوي ، والأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلسعفراء راشد البسطي.

ورحب رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش ، بوفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تقريب وجهات النظر والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على إنجازات دولة الإمارات التي من أهمها التنويع في الاقتصاد والاستدامة والتغير المناخي، وتمكين المرأة والشباب، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة لمختلف دول وشعوب العالم.

وقال : "تأتي هذه الزيارة بعد أيام معدودة من وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله راعي مسيرة التمكين السياسي وشهد عهده إجراء أول انتخابات لنصف أعضاء المجلس، وزادت نسبة مشاركة المرأة في عضوية المجلس إلى 50 %".

وأشاد بالبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن "شراكة استراتيجية مع الخليج"، الذي يهدف إلى توسيع وتعميق التعاون بين الطرفين في مجالات الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط، والتهديدات الأمنية العالمية، وأمن الطاقة، وتغير المناخ والتحول الأخضر، والرقمنة، والتجارة والاستثمار، مؤكدا أنه لا يمكننا تحقيق التعاون في هذه المجالات ما لم نستطع الحفاظ على خليج آمن ومستقر، وفي ظل سعي بعض الدول إلى استهداف أمن المنطقة واستقرار دولها وشعوبها.

وأشار صقر غباش إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، فإن دولة الإمارات حريصة على تعزيز الأمن والسلام والاستقرار، وتواصل نهجها في إعلاء قيم التعايش والتسامح، حيث جرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية على أرض الإمارات، كما وقعت الاتفاق الإبراهيمي لقناعتها بخيار السلام لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة والازدهار لشعوبها.

وأكد أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة الدعم الإنساني وجهود الحل السياسي في اليمن، وأن موقف الدولة من الأزمة الأوكرانية واضح من خلال التركيز على الوضع الإنساني للمدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.

بدورها تقدمت رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، بالتعزية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وأعربت عن تهنئتها بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات.

وقالت : " نتشارك مع دولة الإمارات الرؤى في التسامح والتعايش والحرص على تحقيق السلام والاستقرار والتطلع لمستقبل آمن، "

وتطرقت إلى الجهود المبذولة في دعم العديد من القضايا المهمة سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو العالم، ومن ضمنها أمن الطاقة وأهمية تنويع مصادرها، والسلم والأمن العالمي، والتنمية والاقتصاد.

وأضافت أن للجانبين مصالح مشتركة في ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن دولة الإمارات تعتبر شريكاً قوياً وموثوقاً به من قبل الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة الخضراء والبيئة وتغير المناخ، والحد من انتشار الأسلحة النووية، والتعاون الاقتصادي.

"الوطني الاتحادي" يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي تعزيز علاقات التعاون البرلمانية#وام pic.twitter.com/3hZQ3Uqx8r — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 24, 2022

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