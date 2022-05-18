رئيس الدولة يواصل تقبل تعازي قادة الدول في وفاة الشيخ خليفة

المصدر: أبوظبي ■ وام

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ورئيس جمهورية قيرغيزستان صادر جباروف، ورئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو.

وأعرب القادة عن صادق تعازيهم ومواساتهم الخالصة إلى أنجال الشيخ خليفة رحمه الله، وعموم أسرة آل نهيان الكرام، في فقيد الوطن، سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه الجزاء الأوفى لما قدم لوطنه وأمته.

واستحضر المعزون بكل تقدير مآثر الفقيد، وما تحلى به من محبة لشعبه، وما بذله من جهد لتعزيز قيم العدل والرحمة، إلى جانب العمل المخلص من أجل وطنه والإنسانية خلال مسيرة حافلة بالعطاء.

تقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي، كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

كما هنأ قادة الدول الصديقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنين له التوفيق في قيادة الدولة نحو مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون والعمل المشترك لما فيه الخير للجميع.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للمعزين، لما أبدوه من مشاعر نبيلة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم، فيما توجه سموه بالشكر لما عبروا عنه من أمنيات وتهان صادقة بانتخابه رئيساً للدولة، متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الصديقة دوام التقدم والأمن والاستقرار.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد تقبل في وقت سابق التعازي بفقيد الوطن من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج أنجيما، ونائب رئيس وزراء جمهورية اليونان بانجيوتيس بيكرامينوس، ووزير الخارجية نائب رئيس وزراء تايلاند، دون براموديناي، ووزير التنمية الدولية في كندا، هارجيت ساجان.

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