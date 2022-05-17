رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت بالنجاح.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ودعا سموهما الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد .. متمنيين للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم و الازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news