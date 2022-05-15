حمد الظاهري: محمد بن زايد امتداد لمسيرة المجد والازدهار

المصدر: الإمارات - اليوم أبوظبي

أكد وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، حمد علي الظاهري، أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، هو الاختيار الحكيم، فسموه خير خلف لخير سلف، وخير امتداد لمسيرة العطاء والنمو والازدهار للدولة، ونحن نبايعه بقلوبنا وأرواحنا لاستكمال مسيرة المجد.

وأضاف حمد الظاهري: لقد أولى صاحب السمو الشيح محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اهتماماً ملموساً طوال الفترة الماضية بتطوير المجالات ومناحي الحياة كافة، فاهتم بالتعليم والأبحاث، والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتنوع الثقافي والمجتمعي، وتوطيد العلاقات مع الآخرين، فكانت له بصمات لا تعد ولا تحصى من أجل أن تكون الإمارات في مصاف الدول العالمية، كما يمتلك سموه الحكمة والبصيرة النافذة والرؤية الثاقبة لقيادة دولتنا إلى مستقبل مزدهر ومشرق، يضمن الأمن والأمان لوطنه.

ونحن على ثقة بأن دولة الإمارات ستخطو في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خطوات واسعة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، وتحويل الأحلام إلى نجاحات على أرض الدولة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news