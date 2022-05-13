ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

المصدر: الشارقة - وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو.

وفيما يلى نص البيان الذي أصدره الديوان : " بسم الله الرحمن الرحيم " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو 2022م.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و عموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بصادق العزاء والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر والهيئات المحلية 3 أيام اعتباراً من يوم غد السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل".

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