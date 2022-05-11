‏هزاع المنصوري يبدأ تدريبات طبية في ناسا

المصدر: أمين الجمّال - دبي:

بدأ رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، تدريبات طبية في "مركز جونسون" التابع لوكالة "ناسا"، بمدينة هيوستن، الثلاثاء.

وقال في تغريدة له على "تويتر": "كل يوم نتعلم ونكتسب مهارات جديدة استعدادا للمهام المستقبلية هنا في مركز جونسون للفضاء، والمهارات الطبية هي واحدة من هذه المهارات، مثل الإسعافات الأولية الأساسية مثل الإنعاش القلبي الرئوي إلى خلع الأسنان اذا دعت الحاجة".

ويقضي المنصوري وزميله سلطان النيادي، العام التدريبي الثاني في "ناسا"، لتأهيل رائد فضاء إماراتي لمهمة تستمر 6 شهور على متن المحطة الدولية في ربيع العام المقبل، لتكون الإمارات الأولى عربياً وال11 عالميا، التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء.

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