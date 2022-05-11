تعديل نظام تقييم الأداء لموظفي حكومة الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (12) لسنة 2022 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2018 بشأن نظام تقييم الأداء لموظفي حكومة الشارقة، ونظمت المواد المستحدثة في القرار آلية تظلم الموظف من نتيجة تقييم الأداء عبر لجان التظلم في الجهات الحكومية، وآلية تقييم موظفي الحكومة خلال فترة الانضمام إلى الخدمة الوطنية.

واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي بشأن تعديل القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، وذلك بهدف تطوير التشريعات القانونية ومواكبة التطور الكبير في قطاع التعليم.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية للعام 2021، وتناول التقرير مختلف الإنجازات والخدمات التي قدمتها الدائرة لمختلف الفئات المستهدفة حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 9661 مستفيداً بإجمالي مساعدات بلغت قيمتها 406 ملايين درهم.

وفي قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية بلغ عدد المقيمين في دور الإيواء 194 طوال العام، وتم التعامل مع 2929 بلاغاً عاجلاً وغير عاجل لفاقدي الرعاية الاجتماعية، كما قدمت الدائرة خدمات متنوعة لـ4387 من كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

كما تضمن التقرير البرامج الاجتماعية والتثقيفية للدائرة حيث نفذت 4295 برنامجاً تثقيفياً استهدفت 144 ألف مشارك، بالإضافة إلى برامج الدعم والتمكين الاجتماعي للأفراد والأسر المستفيدة، وحقق متطوعو ومتطوعات مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع للدائرة 265 ألفاً و544 ساعة تطوعية في خدمة المجتمع.

وشمل التقرير جهود الدائرة في التحول الرقمي وتنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وتدريب وتأهيل المختصين والموظفين.

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