انخفاض في "الحرارة" واضطراب شديد في البحر نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً رطب صباحاً على المناطق الشمالية، يصبح صحواً بوجه عام، ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، منوهاً إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع، خاصة على المناطق الداخلية.

وأشار المركز إلى أن الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج بوجه عام ومتوسط الموج أحياناً شمالاً في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الخميس يظل رطب صباحاً على المناطق الشمالية، يصبح صحواً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، كما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً ، تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يبقى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الجمعة المقبل سيصبح صحواً بوجه عام، ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً ، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً غرباً في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس السبت المقبل، رطب صباحاً على المناطق الشمالية، وصحواً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً ، تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج غرباً ومتوسط الموج شمالاً في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

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