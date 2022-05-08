انخفاض ملحوظ في "الحرارة" غداً.. وعودة لـ"الارتفاع" منتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تتعرض لأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى احتمالية تكوّن بعض السحب الركامية شرقا بعد ظهر اليوم، على أن يكون الطقس رطب ليلاً حتى صباح غداً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهاراً.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً، صحو بوجه عام ومغبر نهاراً، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على السواحل، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة السرعة خاصة على البحر، لتكون مثيرة للغبار نهاراً، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، و خفيف إلى متوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الثلاثاء يبقى صحو بوجه عام ومغبر نهاراً، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً ، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، و متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

ونوّه إلى أن طقس الأربعاء المقبل، سيظل صحواً بوجه عام ومغبر نهاراً ، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، على أن يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً ، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج نهاراً، يصبح متوسط ليلاً في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الخميس المقبل سيكون صحواً بوجه عام ومغبر نهاراً ، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، فيما تطون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا لتكون مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحيانا بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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