اجراءات ميسرة للإقامة في الامارات وممارسة العمل عن بعد‎‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي :

أفادت حكومة الامارات الرقمية، أن دولة الامارات استحدثت، أخيرا تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة والذي يمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

وبينت أنهذا التوجه سيسهم في استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.

ونوهت بأن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يشكل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها وخصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.

وأشارت أنه بفضل برنامج العمل الافتراضي الذي أطلقته دبي، يمكنك الانتقال من دولتك في الخارج، والإقامة للعيش في دبي، مع الاستمرار في القيام بمهام عملك "عن بعد" مع الشركات التي تعمل لديها وتقع مقارها خارج دولة الإمارات.

واوضحت : يستهدف هذا البرنامج الأفراد الأجانب من المهنيين من خارج الدولة، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يستوفون معايير الانضمام إلى البرنامج. وفي حال الموافقة على طلب الانضمام، يمكن للمستفيد إحضار عائلته للإقامة بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. وتبلغ مدة البرنامج عام كامل، ويكون قابلاً للتجديد بناءعلى تقديم طلب جديد.

وللتقدم بطلب للانضمام الي البرنامج، على المتقدم أن يكون حاملاً لجواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، مع تأمين صحي ساري المفعول يغطي طوال مدة الإقامة في دبي.

وفي حال كنت موظفاً عليك أيضاً تقديم: ما يثبت وظيفتك لدى صاحب عملك الحالي، مع عقد عمل صالح لمدة عام. شهادة بآخر راتب بحيث لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكي شهريا،، كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

في حال كنت مالكا للشركة (صاحب عمل) عليك أيضاً تقديم. ما يثبت ملكيتك للشركة لمدة عام أو أكثر ، ما يثبت معدل دخل شهري لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكي ، كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة

وتبلغ تكلفة هذا البرنامج السنوي 287 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تأمين صحي ساري المفعول في دولة الإمارات، ورسوم الطلب لكل شخص.

ويتيح البرنامج للأشخاص استخدام كافة الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الاتصالات، وفتح الحسابات المصرفية، والتعليم وغيرها، وذلك بما يمكّنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في مدينة تستضيف أكثر من 200 جنسية، علما بأن دبي لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد

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