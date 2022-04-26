«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار اعتباراً من ليل غدٍ

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر وآخر من جنوب إيران، تصاحبهما رياح شرقية وجنوبية شرقية رطبة، تعمل مع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة، على تطوّر السحب الركامية الممطرة، لافتاً إلى أنه اعتباراً من ليل غد، ستتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الشمال، وتدفق السحب من الجنوب الغربي باتجاه الدولة.

وأشار المركز إلى وجود فرصة لتكوّن السحب الركامية المحلية الممطرة على شرق الدولة وبعض المناطق الداخلية اعتباراً من اليوم، فيما يكون الطقس من ليل الأربعاء إلى الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

وأوضح أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً، خصوصاً مع السحب الركامية في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والداخلية، قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً غرباً، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، قد يضطرب غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيبقى غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، خصوصاً ليلاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الخميس المقبل، سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة الغربية والجنوبية، تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً مع السحب، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة الغربية والجنوبية، تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وقوية أحياناً، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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