حاكم عجمان يأمر بصرف 6.5 ملايين درهم للصيادين في الإمارة

المصدر: عجمان ■ وام

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بصرف مكرمة مالية قيمتها 6.5 ملايين درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، على أن يبدأ تسليمها فوراً.

وتأتي مكرمة سموه في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة، واهتمامه بالصيادين، والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم، وإزالة المعوقات التي تواجههم لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأكد رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين، أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، أن هذه المكرمة تشمل صيادي إمارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد، وأعضاء جمعية الصيادين في إمارة عجمان.

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