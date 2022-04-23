«الأرصاد»: انخفاض في «الحرارة» واحتمالية سقوط أمطار منتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي



توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم، رطباً على السواحل صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف، يصبح غائماً جزئياً إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر، وقد تتكوّن بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً.



وأشار المركز إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية، تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً الأحد، يظل رطباً على السواحل صباحاً، ويصبح غائماً جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً.



وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تترواح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



ونوّه المركز إلى أن طقس الإثنين المقبل، سيكون غائماً جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصةً غرباً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.



وذكر أن طقس الثلاثاء المقبل، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصةً غرباً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.



وفيما يتعلق بطقس الأربعاء المقبل، توقّع المركز أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والساحلية و الغربية خاصة ليلاً، مشيراً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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