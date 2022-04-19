الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخا من القرآن الكريم

المصدر: أبوظبي - وام

استدعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ليزلوت أندرسون سفيرة مملكة السويد لدى الدولة و أبلغتها احتجاج دولة الإمارات على ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

و أكدت معاليها رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات التي تسيء للأديان، مشددة على ضرورة احترام الرموز الدينية و المقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.

و شددت معاليها على أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

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