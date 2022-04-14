تعرف إلى الراحل معاوية الشنار الذي نعاه مكتوم بن محمد

المصدر: وجيه السباعي-دبي

يعتبر الدكتور معاوية الشنار، الذي رحل عن عالمنا قبل يومين، ونعاه نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، من أوائل الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب في القطاع الخاص بالدولة، بداية الستينات من القرن الماضي.

ونعى سموه عبر حسابه في «تويتر» المرحوم الدكتور معاوية الشنار، الذي توفي أول من أمس قائلاً: «نتقدم بالتعازي لأسرة الدكتور معاوية الشنار،رحمه الله. الراحل كان من الأطباء الأوائل في الإمارات وأسهم في تأسيس طب الأسرة في دبي وحرص على رعاية الناس. ستبقى سيرة الرواد من أمثال الدكتور معاوية راسخة في ذاكرة مجتمع دبي. نسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته»

وكان الدكتور معاوية أحد أكبر الأطباء المشهورين في مجال طب الأسرة والأطفال على مستوى إمارة دبي ، أسس أول عيادة له في ميدان بني ياس بشارع آل مكتوم، في فترة الستينات والسبعينات، ثم انتقل إلى مقره الجديد في ديرة، وكان مشهوراً على مستوى أهل دبي لعلاج الأطفال والشباب والرجال، وتزوج خلال تلك الفترة الدكتورة زينب كاظم، أول طبيبة إماراتية، مما جعلهم أسرة متخصصة في الطب.

ولد الراحل الدكتور معاوية، عام 1935 بمدينة نابلس في فلسطين، حيث نشأ وترعرع في المدينة وحصل على شهادتيه الابتدائية والإعدادية وتخرج في الثانوية بمجموع كبير، انتقل بعدها مباشرة إلى مصر لاستكمال دراسته الجامعية، حيث التحق بكلية الطب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج في كلية الطب في أوائل الستينات انتقل إلى العمل في دولة الإمارات، وقتها في إمارة دبي، والتحق بالعمل في مستشفى الكويت ثم حولته الإدارة إلى فرع المستشفى في إمارة رأس الخيمة وبعد فترة رجع إلى دبي، وحثه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على افتتاح عيادة في دبي، لتكون العيادة الخاصة الأولى في إمارة دبي في منطقة ميدان بني ياس لعلاج المواطنين والمقيمين.

وبعد عامين من افتتاح عيادته في دبي انضمت إليه الدكتورة زينب كاظم، أول طبيبة إماراتية أخصائية النساء والولادة، وكانت تعمل في مستشفى الكويت وتعرّف عليها هناك حينما بدأ العمل في دبي وقتها، لكنها أصرت على ترك المستشفى والوقوف بجانب زوجها ودعمه في عمله، وقد شاركته هذه الرحلة الطبية الإنسانية الطويلة.

ونعت أسرة الراحل، والدهم قائلة: «بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور معاوية صالح الشنار، وأقيمت صلاة الجنازة، أمس الثلاثاء، بعد صلاة العصر في مقبرة القوز إمارة دبي».

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