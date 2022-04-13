«السلامة الغذائية» تُغلق مطعم الصقر الفضي لوجود حشرات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق مطعم الصقر الفضي في أبوظبي، نتيجة عدم الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، وعدم تطبيق البرامج الفعالة لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض، بالإضافة إلى رصد ممارسات غير صحية تتعلق بنظافة المنشأة الغذائية.

وأكدت الهيئة أنه على الرغم من تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري، إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة، واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يتولى مفتشو الهيئة اتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.

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