الإمارات الثانية عالمياً في خدمات البريد العاجل الدولي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حازت دولة الإمارات على المرتبة الثانية عالمياً والأولى إقليمياً عن فئة الأداء المتميز في خدمات البريد العاجل الدولي لعام 2021، حيث تم اختيارها من بين الدول الـ192 الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، والذي عُقد في مدينة برن السويسرية.

وأعلنت «مجموعة بريد الإمارات» عن تحقيق هذا الإنجاز المهم، من خلال التقرير الذي أصدره الاتحاد البريدي العالمي، المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تشكل المنتدى الرئيس للتعاون بين أهم ممثلي القطاع البريدي. كما حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عن فئة أفضل أداء لخدمات البريد العاجل الدولي، حيث تلت السلفادور التي حققت المرتبة الأولى، وتفوقت على كل من فيتنام وأوكرانيا وقطر التي حققت المراكز الخمسة الأولى.

وجاء هذا الإنجاز بعد تقييمٍ شمل دولة الإمارات والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد، وتضمن 16 مؤشراً من مؤشرات الأداء الأساسية، بما فيها نسبة الالتزام بمواعيد التوصيل؛ ومؤشر أداء الالتزام بمواعيد الإرسال؛ وجودة استجابة خدمة المتعاملين؛ ومؤشر أداء الالتزام بمواعيد التصدير؛ ومؤشر أداء الالتزام بمواعيد النقل، وغيرها.

وتقديراً لجهود الدولة المتواصلة لتعزيز الابتكار في العمليات البريدية، وتلبية أعلى المعايير الدولية في التميز والجودة، نالت الإمارات المركز الثالث عالمياً عن فئة خدمة المتعاملين في خدمات البريد العاجل الدولي، وذلك خلال الجمعية العامة للاتحاد البريدي العالمي.

ومَنَح الاتحاد هذا المركز المتقدم في فئة خدمة المتعاملين لدولة الإمارات نظراً لتميز أدائها في عددٍ من المؤشرات، ومن أبرزها سرعة وفعالية الاستجابة لاستفسارات المتعاملين الواردة، ومواصلة الابتكار على صعيد الحلول والعمليات لضمان سعادة المتعاملين.

• تم اختيار الإمارات من بين الدول الـ 192 الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.

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