الشباب العربي يصنع المستقبل

المصدر: دبي ■ وام

أكدت وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، أن القمة العالمية للحكومات وفرت منصة للشباب العربي، وعززت مشاركتهم في عملية صنع القرار، والاستماع إلى تطلعاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل، من خلال مشاركتهم في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وفي منتدى المرأة، ومنتدى الاقتصاد وفي أسبوع الاستدامة.

وأضافت: «هذا مثال حي لتمكين الشباب العربي، ورسالة للعالم أجمع تتمثل في أهمية الشباب في صنع المستقبل».

كما أكدت أن القمة تعمل على استثمار الطاقات الشابة، وتوجيهها بما يصب في مصلحة المجتمعات، ويضمن لهم بناء مستقبل واعد من خلال تبادل المعرفة، والاطلاع على أفضل التجارب العربية الشابة، وإسهاماتهم، وإيجاد حلول للتغلب على التحديات التي تواجههم.

• «الشباب العربي يمتلك المواهب والطموحات، وعلينا تمكينه بالمهارات والفرص».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news