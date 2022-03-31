منظومة خاصة بـ «الدرون» للاستخدامات الأمنية في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، شهادة اعتماد أول منظومة خاصة بالطائرات بدون طيار، بتقنيات عالية الجودة للاستخدامات الأمنية في إمارة دبي، اعتمدتها هيئة دبي للطيران المدني لمصلحة القيادة العامة لشرطة دبي، وحضر التسليم عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الجهتين.

وتعد المنظومة من أفضل الأنظمة المتقدمة في قطاع الطائرات بدون طيار، ومن المخطط استخدامها لأغراض أمنية وغيرها من مهام تخدم سلامة ومصلحة المجتمع.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن اعتماد الهيئة لمنظومة صندوق الطائرات بدون طيار، تعد خطوة فريدة من نوعها في المنطقة، بحيث تهدف آلية التنظيم إلى المحافظة على أجواء دبي وجعلها جاذبة لمثل هذه التقنيات المتقدمة لخدمة البلاد والمصلحة العامة.

ويمثل قطاع الطيران أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، بفضل تطوره المستمر، ليمضي قدماً نحو تحقيق رؤية القيادة الطموحة بأن تكون دولة الإمارات سباقة عالمياً في صنع المستقبل.

من جانبه، قال مدير عام هيئة دبي للطيران المدني المدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، محمد عبدالله أهلي، إن اعتماد الهيئة للمنظومة يعتبر أحد المكونات الرئيسة لمبادرة القبة الجوية لسماء دبي، وركيزة تنظيمية لقطاع الطائرات بدون طيار من خلال تسجيل وترخيص هذا النوع من الأنظمة والأنشطة التشغيلية التابعة لها، وتعد هذه الخطوة إحدى الخطوات السباقة لجعل الإمارات دائماً الرائدة على المستوى العالمي.

وأكد حرص الهيئة على تطبيق دورها التشريعي والتنظيمي لتعزيز مكانة إمارة دبي من خلال استقطاب وتبني مثل هذه الأنظمة المتقدمة والحرص على تطبيقها بأفضل الممارسات الدولية العالمية.

وثمن الفريق عبدالله خليفة المري، قانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن «تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتدشين سموه منظومة «الدرون بوكس» (drone box)، وهي عبارة عن منصة لإطلاق الطائرات المؤتمتة بدون طيار في الإمارة، بهدف خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً.

توطيد الشراكة الاستراتيجية

تقدم القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بمناسبة حصول القيادة العامة لشرطة دبي على شهادة اعتماد أول منظومة خاصة بالطائرات بدون طيار، وإلى محمد عبدالله أهلي، على توطيد علاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني، التي أسهمت في الارتقاء بمنظومة العمل المشترك بين الجانبين، وتحقيق الأهداف الرامية إلى بسط الأمن والأمان ونشر الطمأنينة وتعزيز الأمن والسلامة، من أجل تحقيق المصلحة العامة.

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