محمد بن راشد يكرم سيف بن زايد تقديرا لجهوده الاستثنائية في إنجاح إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - وام

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بتكريم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تكريما استثنائيا تقديرا لإسهامه الكبير في إنجاح معرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن جهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وحرصه الشديد على الإسهام القوي في إنجاح كافة الفعاليات التي يتم تنظيمها في الدولة تقدم نموذجا مشرفا للتفاني في خدمة الوطن ومثالا يحتذى به لكل أبناء الإمارات.

وعبر سموه عن فخره بالنجاح الاستثنائي لإكسبو 2020 دبي بالشكل الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة وما تشهده من نمو وتطور على كافة المسارات، مؤكدا أن نجاح المعرض نتيجة مباشرة لتضافر جهود كافة فرق العمل في الدولة.

وجاء التكريم الذي جري في ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، تقديرا للإسهامات الكبيرة والدعم اللامحدود للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لتقديم نسخة مميزة واستثنائية من هذا الحدث العالمي الذي أبهرت فيه الإمارات العالم ونجحت في ظل ظروف غير مسبوقة في استضافة المعرض الأكبر والأهم عالميا بصورة مشرفة.

ومنذ الإعلان عن فوز دولة الإمارات بتنظيم إكسبو دبي 2020 سخرت وزارة الداخلية كافة الإمكانات الكفيلة بإنجاح المعرض وتقديم صورة مشرفة تليق باسم الإمارات وتعكس وجهها الحضاري أمام وفود العالم على مدار ثلاثة أشهر، وتعاونت فرق العمل في أجهزة الشرطة والدفاع المدني لإنجاح هذا الحدث الاستثنائي وتقديم نسخة مميزة سيبقى تأثيرها الإيجابي ممتدا لسنوات بعد أن شكلت جسرا للتواصل ومنصة لتعزيز التعاون العالمي بين الأمم والشعوب.

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