خليفة بن طحنون يرافق ذوي الشهداء خلال افتتاح بوابة "إكسبو دبي 2020"

المصدر: دبي - وام

رافق الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أبناء الشهداء وعددا من ذويهم خلال افتتاح بوابة معرض "إكسبو دبي 2020 " ضمن فعاليات مبادرة رحلة وطن التي نظمها مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي اليوم "الأحد".

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إن هذه المبادرة تندرج في إطار المبادرات النوعية التي يطلقها مكتب شؤون أسر الشهداء باستمرار لتعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء الشهداء وذويهم وتأمين أوجه الرعاية لهم، مؤكدا أن مكتب شؤون أسر الشهداء حريص على تنويع مبادراته الموجهة لأبناء الشهداء وذويهم لتشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.

وتضمنت الرحلة بعد افتتاح بوابة معرض "إكسبو 2020 دبي"، زيارة متحف المستقبل الذي افتتحه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ليكون منصة علمية وفكرية تنطلق من دبي للعالم، ومقراً يجمع مستشرفي المستقبل للمساهمة في تصميم حلول الغد المبتكرة.

وتجول المشاركون في مرافق المتحف، ومن بينها المحطة الفضائية المدارية - أمل OSS Hope، وكذلك معرض «المستقبل اليوم» واطلعوا على ما يحويه من تقنيات متطورة ورائدة يقدمها المتحف بالتعاون مع الشراكات الاستراتيجية والجهات الحكومية وشركات عالمية أخرى في استشراف وتصميم المستقبل وحلوله الإبداعية في مختلف المجالات.

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