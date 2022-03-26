بمناسبة رمضان.. 289 سلعة غذائية مدعومة للمواطنين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن مواقع ومواعيد عمل المراكز المخصصة لتوزيع السلع الغذائية في إمارة أبوظبي، خلال شهر رمضان الكريم من خلال الصفحات الرسمية لدائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها.

وكشفت الدائرة عن زيادة كميات المواد الغذائية المدعومة في المراكز المخصصة للأسر المواطنة المسجلة والمستفيدة من المير الرمضاني هذا العام في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، بهدف إسعاد المواطنين وتقديم خدمات تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، إضافةً إلى توفرها في أفرع الجمعيات التعاونية المشاركة، وذلك من منتصف شهر مارس الحالي وحتى نهاية شهر أبريل المقبل مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين في مراكز توزيع السلع الغذائية.

وستتمكن الأسر المواطنة المستفيدة من المير الرمضاني في كل من مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، من شراء المواد والسلع الغذائية المدعومة والتي يصل عددها إلى أكثر من 289 سلعة، وذلك لمجموعة من المواد الغذائية مخفضة السعر، التي ستمكن الأسر من الحصول على دعم للمواد الغذائية الأساسية بقيم وتخفيضات كبيرة مقارنةً بأسعار الأسواق المحلية.

ويمكن للمستفيدين طلب السلع الغذائية الكترونياً من خلال منصة الدخول الذكي "سمارت هب" ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، والاستفادة من زيادة سقف الطلبات الإلكترونية للمواطنين لتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت، والسيارات المخصصة لعمليات توصيل طلبات الشراء إلى المنازل بما يتناسب مع القواعد الصحية.

دائرة البلديات والنقل تعلن عن مواعيد مراكز السلع الغذائية في البلديات خلال شهر رمضان#وام https://t.co/fSPDs6QMrN pic.twitter.com/Ls7RWT970d — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 26, 2022

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