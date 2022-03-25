4 إجراءات وقائية تعفي المنشأة من تعويض «العامل المهمل»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

حددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، أربعة إجراءات وقائية يمكن من خلال اتباعها، أن تُعفى جهة العمل من تعويض العامل «المهمل» غير الملتزم بالتعليمات الوقائية عن إصابة العمل.

ووفقاً للائحة: «لا يستحق العامل تعويض إصابة العمل، إذا ثبت حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية، بشرط التزام صاحب العمل بأربعة ضوابط أو إجراءات، أولها توعية العامل بالتعليمات بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، والثاني إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه استعمال وسائل الوقاية المقرر لذلك، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها».

وشملت قائمة الإجراءات الوقائية الأربعة كذلك «تدريب العامل على وسائل السلامة الواردة في تعليمات حماية العمال، تعليم العامل عند استخدامه مخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وعليه أن يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن في أماكن العمل».

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