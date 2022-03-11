9 حالات قانونية لإنهاء علاقة العمل بـ «التراضي»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تسع حالات لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل قانوني من دون نزاعات بين طرفي العمل (العامل وصاحب المنشأة)، منها اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء عقد العمل، وانتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدد أو يجدد، وكذلك انتهاء العلاقة على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيّد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.

ووفقاً لدليل استرشادي أصدرته الوزارة أخيراً تحت عنوان «اعرف حقوقك»، شملت حالات إنهاء علاقة العمل أيضاً، وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً (يثبت بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية)، والحكم على العامل بحكم نهائي في بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بالإضافة إلى إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وأخيراً، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

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