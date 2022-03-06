"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في "الحرارة" بدءا من الغد

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع سقوط أمطار خفيفة صباحاً، يصبح مغبر أحياناً، ورطب ليلاً حتى صباح غداً، مع احتمال تشكّل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، لافتاً إلى أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، صحواً إلى غائماً جزئياً، ومغبر أحياناً، مع ظهور بعض السحب شرقاً، منوهاً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الثلاثاء المقبل يصبح مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الأربعاء سيبقى غائماً جزئياً بوجه عام، ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل، غائماً جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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