«طقس الأسبوع»: يومان «أمطار خفيفة» متبوعة بارتفاع في «الحرارة»

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد أن طقس اليوم، رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، يصبح مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، منوهاً إلى حدوث ارتفاع جديد في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة، يصبح مغبر أحياناً نهاراً، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الأحـد المقبل سيظل غائماً جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطقة الساحلية والشمالية، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة صباحاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس بداية الأسبوع، توقّع المركز أن يكون يوم الاثنين المقبل، رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء المقبل، سيكون مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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