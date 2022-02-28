"طقس الأسبوع" : يومان أمطار وانخفاض في "الحرارة".. وارتفاع تدريجي من الخميس

المصدر: ​أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم سيكون رطباً، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية، يصبح غائماً جزئياً و غائم أحياناً على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وذكر المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً، رطباً على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً، لافتاً إلى حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الأربعاء سيظل رطباً على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، بينما تبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على

البحر الذي يصبح خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الخميس المقبل سيشهد تشكّل ضباب وضباب خفيف صباحاً على المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئي، مع حدوث ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح ستصبح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة،

تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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