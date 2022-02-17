"الهوية" تتيح تعديل بيانات خلاصة القيد إلكترونيا عبر 4 خطوات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:



أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يمكن للمواطنين التقديم على طلب تعديل بيانات خلاصة القيد إلكترونيا سواء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.Icp.gov.ae) أو التطبيق الذكي (UAEICP) ، وذلك عبر 4خطوات، تبدأ بالتسجيل وإنشاء حساب على الهوية الرقمية، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، ثم اختيار خدمة خلاصة القيد واختيار التعديل المطلوب من القائمة، ثم تعبئة الطلب ودفع الرسوم المستحقة، وأخيرا يصل للمتعامل إشعار بانتهاء الإجراء وبيان التحديث على خلاصة القيد الإلكترونية.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى ضرورة التأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة، والتأكد من صحة رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في وضمان سرعة انجاز المعاملة في الوقت المحدد.

كما اكدت أهمية ضرورة التأكد من بيانات رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية، مشددة على أن جميع البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

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