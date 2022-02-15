«ستراتوم» تحصل على «علامة دبي للوقف»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، شركة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك، علامة دبي للوقف، تقديراً لتخصيص الشركة وقفاً مبتكراً يدعم مصارف التعليم لدى المؤسسة.

وتسلم الرئيس التنفيذي لـ«ستراتوم»، سعيد عبدالكريم الفهيم، علامة دبي للوقف من الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، علي المطوع.

وتعد «ستراتوم» أول شركة مواطنة في قطاع إدارة المرافق والإشراف الإداري على جمعيات الملاك، وتتلخص طبيعة عمل الشركة في جمع البيانات والوثائق اللازمة بخصوص المنشآت حكومية أو خاصة، وإعداد الميزانية السنوية واعتمادها، والمصادقة عليها من مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة أراضي وأملاك دبي، ليتسنّى تحديد مصروفات الخدمة والصيانة الواجب دفعها من الملاك، وغيرها من الأعمال الخاصة بإدارة المرفقات.

وقد صنفت «ستراتوم» ضمن قائمة أفضل الشركات في مجال إدارة المرافق والعقارات في منطقة الشرق الأوسط، كما تم تصنيفها في قائمة أفضل 50 شركة عاملة في مجال قطاع إدارة المرافق في دبي. وقال المطوع إن الوقف الذي خصصته شركة «ستراتوم» يأتي ضمن قائمة الأوقاف المبتكرة، الهادفة إلى خلق أوقاف عصرية جديدة، وتطويعها في مجالات العمل الخيري، للإسهام في تقديم الخدمات المجتمعية المختلفة، وستخصص إيرادات وقف «ستراتوم» لدعم مصارف التعليم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news