محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان مشروعات وخطط «الخمسين المقبلة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم ووام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأخوي الأحاديث الودية، وتناولا عدداً من القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن، بجانب ما يتعلق بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى تنفيذ «مشروعات الخمسين» التنموية والتي تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من التنمية تضع الدولة على مسار تنموي طموح خلال الـ50 عاماً المقبلة، بما يضمن استدامة الحياة الكريمة لمجتمعها ويعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية.

وأكد سموهما أن المواطن سيظل الهدف الرئيس لأي خطط وبرامج تنموية واجتماعية، وأن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز مقومات الحياة الكريمة واستدامتها، والاستقرار الاجتماعي للمواطن، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. داعيَين الله تعالى أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية، ويديم على وطننا الأمن والأمان والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر» أمس: «خلال لقائي اليوم بأخي محمد بن زايد، في العاصمة أبوظبي.. الحديث كان حول مشروعات وخطط (الخمسين القادمة) … أخي محمد صمام الأمان.. أخي محمد ذخر الوطن وسند الوطن.. أخي محمد رهان أبناء الإمارات على مستقبل الإمارات… حفظ الله أخي محمد».

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي محمد بن راشد.. تبادلنا الأحاديث حول عدد من القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن، بما يضمن استدامة الحياة الكريمة لمجتمعنا ويعزز تنافسية الدولة ومكانتها العالمية».

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

نائب رئيس الدولة:

• «أخي محمد صمام الأمان وذخر الوطن وسنده ورهان أبناء الإمارات على مستقبل الإمارات».

ولي عهد أبوظبي:

• «سعدت بلقاء أخي محمد بن راشد.. تبادلنا الأحاديث حول قضايا تهم شؤون الوطن والمواطن».

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