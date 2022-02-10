تكريم إيطالي كشف عن قضية أمنية برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

كرم قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي الإيطالي سيموني فريزي في جناح فزعة بمعرض إكسبو 2020 دبي لمساهمته بالكشف عن قضية أمنية في الإمارة، ولفت القائد العام إلى أن تعاون أفراد المجتمع مع الجهود الشرطية يعكس حالة من الثقافة المجتمعية العالية والحس الأمني الكبير الذي يتميز به مواطنو الدولة والمقيمون على أرضها، إضافة إلى أهمية الدور الكبير الذي تقوم به شريحة من أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في التعاون مع الجهود الشرطية الرامية لتعزيز الأمن والأمان وخدمة الصالح العام .

وأوضح أن مثل هذه الجهود تمهد الطريق لنشر ثقافة التعاون المجتمعي بين كافة الفئات المجتمعية بما يدفع باتجاه تحقيق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز السلامة والحماية المدنية ،مشيرا إلى أن تكريم المتعاونين من أفراد المجتمع يعتبر نهج القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تحرص كل الحرص على مد جسور التعاون مع الجمهور والوصول لأعلى المستويات الممكنة من الخدمة المتميزة والرضا المجتمعي فضلا عن كونه يسهم في تشجيع بقية أفراد المجتمع على تعزيز تعاونهم مع الجهات الشرطية والحكومية على وجه العموم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news