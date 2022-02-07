شرطة دبي تدخل "غينيس" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - وام

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، احتفال القيادة العامة لشرطة دبي واكسبو 2020 دبي، بتحطيمهما الرقم القياسي العالمي في "غينيس" للأرقام القياسية تمثل في أكبر عدد من الأشخاص شاركوا في أطول سلسلة مقاطع فيديو بمختلف اللغات العالمية (Video Chain)، يصور انتقال شعار "اكسبو 2020 دبي" عبر نطاق جغرافي محدد بمشاركة 265 شخص من مختلف الجنسيات في حديقة الفرسان في اكسبو 2020 دبي.

وتسلمت القيادة العامة لشرطة دبي واكسبو 2020 دبي شهادة غينيس رسمياً بحضور وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة اللواء احمد محمد رفيع ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية العميد صالح مراد وعدد من الضباط ومسؤولي أجنحة الدول المشاركة في الحدث العالمي.

من جهته ثمن مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية المقدم الدكتور منصور حسن البلوشي، الدعم اللامحدود من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري لفريق العمل، وأشاد بجهودهم التي تكللت بمشاركة 265 شخصاً منهم 146 من الاناث و119 من الذكور من 193 جنسية ممثلين في 192 جناحا مشاركا في اكسبو دبي 2020.

وأوضح المقدم الدكتور البلوشي ان المبادرة تهدف الى تعزيز سمعة دولة الامارات العربية المتحدة وريادتها في استضافة هذا الحدث العالمي وذلك بأسلوب ابداعي وابتكاري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المبادرة جاءت بالتعاون بين موظفي القيادة العامة لشرطة دبي وطلبة الجامعات والمؤسسات التعليمية وعدد من المتطوعين في اكسبو.

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