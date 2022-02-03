محمد بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الإسباني علاقات الصداقة والعمل المشترك

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رئيس الوزراء في مملكة إسبانيا الصديقة، بيدرو سانشيز.

ورحّب سموّه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - برئيس الوزراء الإسباني، وبحث معه علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وفرص تنميتها، بما يدعم مصالح البلدين المتبادلة، وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من الشراكة المثمرة.

واستعرض الجانبان مُجمل القضايا والتطوّرات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.. وأكّدا حرصهما المشترك على دفع جهود السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

وتطرّق اللقاء إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، ومشاركة إسبانيا وما تعرضه من محتوى تستحضر من خلاله زوايا متنوّعة من حضارتها العريقة وملامح ارتباطها بالحضارتين العربية والإسلامية، إضافة إلى ابتكارات وأفكار تجسّد توجهاتها نحو بناء مستقبل مستدام.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الإسباني لموقف بلاده الصديقة تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على المنشآت والمواقع المدنية في دولة الإمارات وتضامنها مع الدولة.

من جانبه، أكّد بيدرو سانشيز أن بلاده حريصة على تنمية تعاونها والعمل المشترك مع دولة الإمارات في جميع المجالات الحيوية، التي تحظى باهتمام متبادل، وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة.

وجدّد إدانة بلاده الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، مؤكّداً أنه يمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي، وينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأعرب عن تضامن إسبانيا مع دولة الإمارات ودعمها في كل ما يحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

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