طقس رطب ومتفاوت في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
تشهد حالة الطقس في الفترة من الأربعاء إلى الأحد تفاوتا في درجات الحرارة وفرصة لتشكل الضباب بحسب المركز الوطني للأرصاد، وفيما يلي التفاصيل:
الأربعاء:
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية خاصة الشرقية - صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً - انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا على المناطق الغربية والساحلية.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
حالة البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.
الخميس:
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية - صحو إلى غائم جزئيا - تميل درجات الحرارة للارتفاع.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
حالة البحر: مضطرب غرباً في الصباح الباكر يصبح متوسطا إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الجمعة:
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئيا - ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت:
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية -غائم جزئيا وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية.
الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب تدريجياً مساءً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان
الأحد:
الطقس: مغبر وغائم جزئيا - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.
حالة البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.
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