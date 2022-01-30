"طقس الأسبوع": ارتفاعان متتاليان وانخفاض في "الحرارة"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تشهد مرتفع جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن طقس اليوم رطباً، مع تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية، ليكون صحواً إلى غائماً جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.

وتوقّع المركز أن يشهد الطقس غداً استمراراً لتشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ليصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء يشهد استمرار تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ليصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر غرباً آخر الليل، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيكون رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، متوقّعاً حدوث انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ على المناطق الغربية والساحلية.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

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