قمة في أبوظبي تجمع قادة الإمارات و البحرين و مصر لبحث التعاون المشترك و قضايا المنطقة

عقدت اليوم في أبوظبي قمة جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة و عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة .. بحثوا خلالها التعاون وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك .. إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.

وتطرق القادة ـ خلال قمتهم التي عقدت في قصر الوطن في أبوظبي ــ إلى الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وإطلاقها صاروخين بالستيين تجاه الدولة مواصلة اعتداءاتها التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها.. مؤكدين أن هذه الممارسات العدوانية تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية وتمس بالأمن والسلم الدوليين.. ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذه الميليشيات وغيرها من قوى الإرهاب وداعميها.

و أكد ملك البحرين و الرئيس المصري تضامن بلديهما مع دولة الإمارات و دعمهما كل الخطوات التي تتخذها لضمان الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

و أكد القادة خلال قمتهم أهمية مواصلة التنسيق و التشاور بين البلدان الثلاثة بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية وشعوب المنطقة والحاجة إلى صياغة رؤية مشتركة تجاه هذه القضايا.