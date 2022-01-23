«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في «الحرارة»

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، وامتداد مرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، موضحاً أن الطقس سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

أما الرياح فتكون شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر، الذي يصبح خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. ويبقى رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وتصل إلى 30 كم/س على البحر، الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأضاف أن طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة. كما يبقى رطباً ليلاً حتى صباح الخميس، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل، صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً.

كما يكون رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، مع استمرار فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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