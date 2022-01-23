"الأرصاد": ارتفاع طفيف في "الحرارة" اعتباراً من هذا اليوم

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق وامتداد مرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، موضحاً أن طقس اليوم صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام خلال النهار، ورطب ليلاً حتى صباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر الذي يكون مضطرب في البداية يصبح متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئيا أحياناً، ورطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، منوهاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيظل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويبقى رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news