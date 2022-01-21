"الأرصاد" يحذّر من ارتياد البحر والطرق في هذه المناطق

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

حذّر المركز الوطني للأرصاد من ارتياد البحر والطرق في العديد من المناطق، خصوصاً في الإمارات الشمالية ومنطقة الظفرة، نتيجة تعرّض البلاد إلى رياح قوية إلى نشطة السرعة تصل سرعتها 60 كم / ساعة، منوهاً إلى أن البحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 7 إلى 9 إلى 10 قدم في الخليج العربي و 6 إلى 8 إلى 9 قدم في بحر عمان، وذلك اعتباراً من الساعة 03:30 اليوم، وحتى وحتى الساعة 03:30 غداً السبت .

وأشار المركز إلى أن الرياح تكون شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ولاسيما منطقة الظفرة، حتى عصر اليوم، داعياً مرتادي الطرق إلى توخّي الحيطة والحذر.

فيما أهابت بلدية منطقة الظفرة مرتادي الطرق بتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات نظراً لانعدام الرؤية الأفقية على بعض المناطق الساحلية، نتيجة تأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، داعية إلى سرعة التواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتس اب 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو سقوط أشجار أو وجود أي طارئ.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم، مائلاً للبرودة نهاراً وبارد ليلاً، يصبح مغبراً و غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والسواحل، منوهاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س، تصل إلى 65 كم/س على البحر الذي يكون شديد الاضطراب في الخليج العربي، وشديد الاضطراب إلى مضطرب في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيظل مائلاً للبرودة نهاراً وبارد ليلاً، مع فرصة تشكل الصقيع صباحاً على بعض المناطق، لافتة إلى أن الطقس يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية و الساحلية، فيما تخف سرعة الرياح الشمالية الغربية تدريجياً، وتتحول إلى شمالية شرقية على المناطق الشمالية والشرقية وتكون قوية إلى نشطة السرعة تصبح معتدلة، تتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يظل شديد الأضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، مضطرب في الصباح الباكر يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأحد المقبل سيصبح رطباً صباحاً على المناطق الداخلية الشرقية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الساحلية، بينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

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