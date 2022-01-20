النيابة العامة في دبي تحقق 10 مواصفات عالمية في مجال الجودة

المصدر: محمد فودة ■ دبي

حافظت النيابة العامة في دبي على تميزها في استمرارية الامتثال، والمطابقة لمتطلبات المواصفات العالمية، التي بلغ عددها 12 مواصفة عالمية في مجال الجودة العالمية، متمثلة في نظام الإدارة المتكامل للجودة والصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، والانتقال للمواصفة الجديدة آيزو الصحة والسلامة المهنية، ونظام الاستدامة المؤسسية، ومواصفة آيزو الترجمة، ومواصفة استمرارية الأعمال وشهادة مطابقة لنظام إدارة المخاطر، والانتقال للمواصفة الجديدة لنظام آيزو الابتكار، ومواصفة آيزو أمن المعلومات.

وتسلم النائب العام المساعد في نيابة دبي، المستشار يوسف المطوع، 10 مواصفات عالمية، بعد تحقيق متطلبات المطابقة مع المواصفات العالمية في أنشطتها الرئيسة الخاصة بالتحقيق، والاتهام، والطعن بالاستئناف، والتمييز في الدعاوى الجزائية، وإدارة الدعوى الجزائية، وتنفيذ الأحكام والأوامر الجزائية، وإدارة الطلبات القضائية الدولية، والتدخل في الدعاوى المدنية، وإدارة خدمة المتعاملين القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن نيابة دبي ضمنت كذلك الاستمرارية في تحقيق متطلبات المواصفة الجديدة للمعيار الدولي لخدمة المتعاملين، وشهادة الاعتماد من منظمة الأفكار البريطانية UK DEAIA التي تم تغيير معاييرها حديثاً.

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