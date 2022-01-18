بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي.

وأكد سموه بتدوينة عبر حسابه على شبكة "تويتر": أساس العمل الحكومي هو خدمة الناس وسعادة المتعاملين، ونهدف من نشر هذه النتائج سنوياً تعزيز مبادئ الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة لمستويات أعلى من الجودة، مؤشر سعادة الموظفين في دبي بلغ 88% ومؤشر سعادة المتعاملين بلغ 86%.

وأضاف سموه: حريصون على ترسيخ قيم السعادة لكل المتعاملين والموظفين في حكومة دبي.

وحصلت غرفة دبي على المركز الأول بنتائج مؤشر دراسة سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2021، تلتها جمارك دبي وشرطة دبي في المركزين الثاني والثالث.

وفي نتائج مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي حصلت شرطة دبي على المركز الأول، وحل بالمركزين الثاني والثالث كل من النيابة العامة في دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

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