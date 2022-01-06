«الأرصاد»: «الحرارة» تميل للارتفاع من يوم غد

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق وامتداد مرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، على أن يصبح رطب ليلاً حتى صباح غداً على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم / س على البحر الذي يكون مضطرب يصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان .

ولفت إلى أن الطقس يوم السبت سيبقى صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تظل الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان .

ونوّه المركز إلى أن طقس الأحد المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ، مع تزايد في السحب المنخفضة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر غرباً ، مشيراً إلى أن الطقس سيصبح رطب ليلاً حتى صباح الاثنين المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف ، على أن تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً خاصة على البحر غرباً ، وتتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس بداية الأسبوع توقّع المركز أن يكون يوم الاثنين المقبل صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، موضحاً أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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